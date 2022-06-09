ЕС выделяет дополнительные 205 млн евро гуманитарной помощи Украине

Евросоюз предоставляет Украине гуманитарную помощь в размере еще 205 млн евро.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщило представительство ЕС в Украине.
"Более 100 дней мы наблюдаем ненужные страдания и бесчисленные нарушения международного гуманитарного права. Во времена кризиса наша обязанность – помогать наиболее уязвимым слоям населения. Мы быстро отреагировали, значительно расширив наше присутствие в Украине", - заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич, который посещает Украину в четверг.
Цель его визита – встреча с гуманитарными организациями и украинскими чиновниками для координации связей с ЕС.
В представительстве ЕС проинформировали, что общее финансирование гуманитарной помощи и сумма нефинансовой поддержки, которую ЕС предоставил Украине в ответ на незаконное вторжение России, превысили 700 млн евро, 13 млн евро из этой суммы направлены на проекты в соседней Молдове.