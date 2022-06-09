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ЕС выделяет дополнительные 205 млн евро гуманитарной помощи Украине

ЕС выделяет дополнительные 205 млн евро гуманитарной помощи Украине Евросоюз предоставляет Украине гуманитарную помощь в размере еще 205 млн евро.
В регионе
9 июня 2022 г. 17:45
ЕС выделяет дополнительные 205 млн евро гуманитарной помощи Украине

Евросоюз предоставляет Украине гуманитарную помощь в размере еще 205 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщило представительство ЕС в Украине.

"Более 100 дней мы наблюдаем ненужные страдания и бесчисленные нарушения международного гуманитарного права. Во времена кризиса наша обязанность – помогать наиболее уязвимым слоям населения. Мы быстро отреагировали, значительно расширив наше присутствие в Украине", - заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич, который посещает Украину в четверг.

Цель его визита – встреча с гуманитарными организациями и украинскими чиновниками для координации связей с ЕС.

В представительстве ЕС проинформировали, что общее финансирование гуманитарной помощи и сумма нефинансовой поддержки, которую ЕС предоставил Украине в ответ на незаконное вторжение России, превысили 700 млн евро, 13 млн евро из этой суммы направлены на проекты в соседней Молдове.

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