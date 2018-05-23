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    ЕС выделит в 2019 году дополнительно 1,5 млрд Турции для помощи мигрантам

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Евросоюз в 2019 году выделит дополнительно €1,5 млрд Турции для борьбы с миграционным кризисом.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в проекте бюджета сообщества на следующий год, опубликованном в среду Еврокомиссией (ЕК).

    "[Выделить] дополнительно €1,5 млрд для помощи беженцам в Турции, чтобы продолжать обеспечивать беженцев из Сирии и других мест питанием, образованием и жильем", - отмечается в документе.

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