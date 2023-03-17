Евросоюз (ЕС) выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд евро на следующей неделе.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал в пятницу в Twitter замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"Мы рассчитываем перевести Украине второй транш по нашей расширенной программе макрофинансовой помощи в€1,5 млрд евро на следующей неделе, чтобы помочь этой стране удовлетворить ее насущные потребности", - написал он. Домбровскис в очередной раз повторил, что ЕС намерен поддерживать Украину, сколько потребуется.
Программа макрофинансовой помощи в виде льготного кредитования Украины со стороны ЕС на 2023 год рассчитана на 18 млрд евро.