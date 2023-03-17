ЕС выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд евро

Евросоюз (ЕС) выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд евро на следующей неделе.

Евросоюз (ЕС) выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд евро на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал в пятницу в Twitter замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Мы рассчитываем перевести Украине второй транш по нашей расширенной программе макрофинансовой помощи в€1,5 млрд евро на следующей неделе, чтобы помочь этой стране удовлетворить ее насущные потребности", - написал он. Домбровскис в очередной раз повторил, что ЕС намерен поддерживать Украину, сколько потребуется.

Программа макрофинансовой помощи в виде льготного кредитования Украины со стороны ЕС на 2023 год рассчитана на 18 млрд евро.