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ЕС выделит Армении 11 млн евро на реформы в сфере правосудия

ЕС выделит Армении 11 млн евро на реформы в сфере правосудия Евросоюз выделит Армении 11 млн евро на реформы в сфере правосудия. Проект одобрен на заседании армянского правительства.
В регионе
30 ноября 2023 г. 11:52
ЕС выделит Армении 11 млн евро на реформы в сфере правосудия

Евросоюз выделит Армении 11 млн евро на реформы в сфере правосудия. Проект одобрен на заседании армянского правительства.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соглашение между Арменией и Еврокомиссией предполагает финансовую поддержку со стороны ЕС в 9 млн евро. Еще 2 млн евро будет выделено в качестве дополнительной помощи.

Основная цель - содействие сфере правосудия, борьбы с коррупцией в Армении и приведение ее в соответствие с международными стандартами. Также выделенные средства пойдут на создание независимого арбитражного центра.

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