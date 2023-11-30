ЕС выделит Армении 11 млн евро на реформы в сфере правосудия

Евросоюз выделит Армении 11 млн евро на реформы в сфере правосудия. Проект одобрен на заседании армянского правительства.

Евросоюз выделит Армении 11 млн евро на реформы в сфере правосудия. Проект одобрен на заседании армянского правительства.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соглашение между Арменией и Еврокомиссией предполагает финансовую поддержку со стороны ЕС в 9 млн евро. Еще 2 млн евро будет выделено в качестве дополнительной помощи.

Основная цель - содействие сфере правосудия, борьбы с коррупцией в Армении и приведение ее в соответствие с международными стандартами. Также выделенные средства пойдут на создание независимого арбитражного центра.