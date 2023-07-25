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ЕС выделил Украине очередной транш в 1,5 млрд евро

ЕС выделил Украине очередной транш в 1,5 млрд евро Евросоюз (ЕС) выделил Украине очередной транш в 1,5 млрд евро на поддержку страны и ремонт инфраструктуры.
В регионе
25 июля 2023 г. 13:49
ЕС выделил Украине очередной транш в 1,5 млрд евро

Евросоюз (ЕС) выделил Украине очередной транш в 1,5 млрд евро на поддержку страны и ремонт инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы заплатили еще 1,5 млрд евро, чтобы помочь стране функционировать и ремонтировать инфраструктуру", - написала она в Twitter.

Как пояснил замглавы ЕК Валдис Домбровскис, таким образом, ЕС предоставил Киеву 10,5 млрд евро в текущем году. По его словам, Украина "делает хороший прогресс в реализации условий" предоставления макрофинансовой помощи: укрепляет верховенство закона, повышает энергетическую эффективность и улучшает инвестиционный климат.

Евросоюз пообещал Украине программу макрофинансовой помощи за 2023 год в размере 18 млрд евро.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Ukraynaya daha 1,5 milyard avroluq tranş ayırıb
Версия на английском языке EU allocates €1.5 billion in assistance to Ukraine

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