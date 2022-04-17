ЕС выделил Украине еще 45 млн евро на гуманитарную помощь

Европейский союз объявил о выделении дополнительных 50 миллионов евро гуманитарных средств для поддержки гражданского населения, пострадавшего от войны России против Украины.

Европейский союз объявил о выделении дополнительных 45 миллионов евро гуманитарных средств для поддержки гражданского населения Украины, пострадавшего от войны.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии, финансирование будет направлено на "удовлетворение самых насущных гуманитарных потребностей" путем предоставления экстренных медицинских услуг, доступа к безопасной питьевой воде, жилья и защиты, денежной помощи и поддержки в борьбе с гендерным насилием.

Таким образом, общий объем гуманитарной помощи ЕС в ответ на войну достиг 143 миллионов евро.