ЕС выделил Украине еще 45 млн евро на гуманитарную помощь

Европейский союз объявил о выделении дополнительных 45 миллионов евро гуманитарных средств для поддержки гражданского населения Украины, пострадавшего от войны.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии, финансирование будет направлено на "удовлетворение самых насущных гуманитарных потребностей" путем предоставления экстренных медицинских услуг, доступа к безопасной питьевой воде, жилья и защиты, денежной помощи и поддержки в борьбе с гендерным насилием.
Таким образом, общий объем гуманитарной помощи ЕС в ответ на войну достиг 143 миллионов евро.