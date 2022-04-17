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ЕС выделил Украине еще 45 млн евро на гуманитарную помощь

ЕС выделил Украине еще 45 млн евро на гуманитарную помощь Европейский союз объявил о выделении дополнительных 50 миллионов евро гуманитарных средств для поддержки гражданского населения, пострадавшего от войны России против Украины.
В регионе
17 апреля 2022 г. 14:27
ЕС выделил Украине еще 45 млн евро на гуманитарную помощь

Европейский союз объявил о выделении дополнительных 45 миллионов евро гуманитарных средств для поддержки гражданского населения Украины, пострадавшего от войны.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии, финансирование будет направлено на "удовлетворение самых насущных гуманитарных потребностей" путем предоставления экстренных медицинских услуг, доступа к безопасной питьевой воде, жилья и защиты, денежной помощи и поддержки в борьбе с гендерным насилием.

Таким образом, общий объем гуманитарной помощи ЕС в ответ на войну достиг 143 миллионов евро.

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Версия на английском языке EU allocates another 45M euros in aid to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Ukraynaya daha 45 milyon avro yardım ayırıb

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