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ЕС выделит Украине $21 млн на восстановление критической инфраструктуры

ЕС выделит Украине $21 млн на восстановление критической инфраструктуры Европейская Комиссия выделит $21 млн США программе развития ООН (ПРООН) на расчистку завалов и восстановление критической инфраструктуры страны.
В регионе
19 августа 2022 г. 00:35
ЕС выделит Украине $21 млн на восстановление критической инфраструктуры

Европейская Комиссия выделит Украине 21 млн долларов США по программе развития ООН (ПРООН) на расчистку завалов и восстановление критической инфраструктуры страны.

Как передает Report, об этом отмечается на сайте представительства ЕС в Украине.

"Средства также будут использованы для выявления и устранения неотложных экологических угроз, а также для ремонта, восстановления и/или приобретения стратегических элементов инфраструктуры для пострадавших районов", - говорится в сообщении.

Исполняющая обязанности постоянной представительницы ПРООН в Украине Манал Фоуани указала, что нужен быстрый ремонт инфраструктуры, "особенно в условиях, когда надвигается суровая зима".

"Предстоящий зимний сезон будет суровым, и мы должны сделать все возможное, чтобы убедиться, что у людей и власти будет необходимая работающая инфраструктура", - подчеркнул, в свою очередь, глава Представительства ЕС в Украине посол Матти Маасикас.

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