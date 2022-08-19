ЕС выделит Украине $21 млн на восстановление критической инфраструктуры

Европейская Комиссия выделит $21 млн США программе развития ООН (ПРООН) на расчистку завалов и восстановление критической инфраструктуры страны.

Европейская Комиссия выделит Украине 21 млн долларов США по программе развития ООН (ПРООН) на расчистку завалов и восстановление критической инфраструктуры страны.

Как передает Report , об этом отмечается на сайте представительства ЕС в Украине.

"Средства также будут использованы для выявления и устранения неотложных экологических угроз, а также для ремонта, восстановления и/или приобретения стратегических элементов инфраструктуры для пострадавших районов", - говорится в сообщении.

Исполняющая обязанности постоянной представительницы ПРООН в Украине Манал Фоуани указала, что нужен быстрый ремонт инфраструктуры, "особенно в условиях, когда надвигается суровая зима".

"Предстоящий зимний сезон будет суровым, и мы должны сделать все возможное, чтобы убедиться, что у людей и власти будет необходимая работающая инфраструктура", - подчеркнул, в свою очередь, глава Представительства ЕС в Украине посол Матти Маасикас.