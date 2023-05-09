ЕС вводит санкции против армянских и иранских компаний за поддержку России

Новый пакет санкций Евросоюза предполагает введение санкций против более чем 35 компаний из Ирана, Китая, ОАЭ, а также Армении и Узбекистана из-за того, что они якобы поддерживают военно-промышленный комплекс России.

Новый пакет санкций Евросоюза предполагает введение санкций против более чем 35 компаний из Ирана, Китая, ОАЭ, а также Армении и Узбекистана из-за того, что они якобы поддерживают военно-промышленный комплекс России.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутренние документы Еврокомиссии.

Bloomberg приводит список китайских компаний, которым грозят санкции, ранее опубликованный газетой Financial Times. Названия компаний из других стран, которые могут попасть под санкции, агентство не указывает.

Новый пакет предлагает ввести санкции против примерно 70 лиц. Их имена и гражданство агентство не уточняет.

Евросоюз в целом намерен направить новый санкционный пакет на борьбу с обходом действующих ограничений, прежде всего в экспорте в Россию высокотехнологичной продукции и товаров двойного назначения.