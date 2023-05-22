ЕС ввел восьмой пакет санкций против Ирана за нарушения прав человека

Евросоюз утвердил восьмой пакет антииранских санкций за нарушения прав человека в Исламской Республике.

Евросоюз утвердил восьмой пакет антииранских санкций за нарушения прав человека в Исламской Республике.

Как сообщает Report , об этом заявил в понедельник глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Позвольте начать с конкретного решения - введения восьмого пакета санкций против Ирана за нарушения прав человека", - сказал он.

В понедельник Евросоюз ввел очередной, восьмой по счету пакет санкций в отношении Ирана за нарушения прав человека в стране, добавив в черный список пять человек и две организации. Все включенные в черный список физические и юридические лица связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), ответственным за подавление протестов в стране.