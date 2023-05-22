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ЕС ввел восьмой пакет санкций против Ирана за нарушения прав человека

ЕС ввел восьмой пакет санкций против Ирана за нарушения прав человека Евросоюз утвердил восьмой пакет антииранских санкций за нарушения прав человека в Исламской Республике.
В регионе
22 мая 2023 г. 20:37
ЕС ввел восьмой пакет санкций против Ирана за нарушения прав человека

Евросоюз утвердил восьмой пакет антииранских санкций за нарушения прав человека в Исламской Республике.

Как сообщает Report, об этом заявил в понедельник глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Позвольте начать с конкретного решения - введения восьмого пакета санкций против Ирана за нарушения прав человека", - сказал он.

В понедельник Евросоюз ввел очередной, восьмой по счету пакет санкций в отношении Ирана за нарушения прав человека в стране, добавив в черный список пять человек и две организации. Все включенные в черный список физические и юридические лица связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), ответственным за подавление протестов в стране.

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