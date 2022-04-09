ЕС ввел санкции против руководителей ТАСС и ряда других СМИ

Евросоюз ввел санкции против руководителей крупных российских СМИ.

Евросоюз ввел санкции против руководителей крупных российских СМИ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу в официальном журнале ЕС списке.

Под ограничения подпали генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, а также генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Кроме того, санкции введены в отношении генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича и главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, президента медиахолдинга "Красная звезда" Алексея Пиманова, главного редактора и генерального директора медиагруппы "Комсомольская правда" Владимира Сунгоркина.

Отметим, что санкции включают заморозку активов на территории ЕС и запрет на въезд в страны ЕС. Эти рестрикции являются частью пятого пакета ограничительных мер ЕС против России, он вступил в силу с момента публикации.