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ЕС ввел санкции против главы Минобороны Ирана и других лиц из-за поставок БПЛА

ЕС ввел санкции против главы Минобороны Ирана и других лиц из-за поставок БПЛА Евросоюз ввел санкции против министра обороны Ирана, поводом стали обвинения в оказании военной помощи России.
В регионе
31 мая 2024 г. 15:21
ЕС ввел санкции против главы Минобороны Ирана и других лиц из-за поставок БПЛА

Евросоюз ввел санкции против министра обороны Ирана Мохаммада Резы Караи Аштиани, поводом стали обвинения в оказании военной помощи России.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ЕС.

Помимо него, в санкционный список включили пятерых физических и трех юридических лиц.

В заявлении говорится о том, что Россия использует БПЛА иранского производства в ходе войны с Украиной.

"Спонсируемая иранским государством программа разработки и производства БПЛА способствует нарушению Устава ООН и основополагающих принципов международного права", - сказано в документе.

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Версия на английском языке EU imposes sanctions on Iran's defense minister
Версия на азербайджанском языке Aİ İranın müdafiə nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edib

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