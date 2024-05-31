ЕС ввел санкции против главы Минобороны Ирана и других лиц из-за поставок БПЛА

Евросоюз ввел санкции против министра обороны Ирана, поводом стали обвинения в оказании военной помощи России.

Евросоюз ввел санкции против министра обороны Ирана Мохаммада Резы Караи Аштиани, поводом стали обвинения в оказании военной помощи России.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ЕС.

Помимо него, в санкционный список включили пятерых физических и трех юридических лиц.

В заявлении говорится о том, что Россия использует БПЛА иранского производства в ходе войны с Украиной.

"Спонсируемая иранским государством программа разработки и производства БПЛА способствует нарушению Устава ООН и основополагающих принципов международного права", - сказано в документе.