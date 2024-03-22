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ЕС ввел персональные санкции из-за смерти Навального

ЕС ввел персональные санкции из-за смерти Навального Евросоюз ввел санкции против колоний ИК-6 и ИК-3 и 33 физических лиц, включая заместителя министра юстиции РФ Всеволода Вуколова, судей Верховного суда России, сотрудников полиции и ФСИН, в рамках санкций, связанных со смертью Алексея Навального.
В регионе
22 марта 2024 г. 19:11
ЕС ввел персональные санкции из-за смерти Навального

Евросоюз ввел санкции против колоний ИК-6 и ИК-3 и 33 физических лиц, включая заместителя министра юстиции РФ Всеволода Вуколова, судей Верховного суда России, сотрудников полиции и ФСИН, в рамках санкций, связанных со смертью Алексея Навального.

Как передает Report, об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в "Официальном журнале Евросоюза".

В санкционный список, в частности, включены замминистра юстиции Всеволод Вуколов, первый заместитель председателя Верховного суда России Петр Серков, председатель Апелляционной коллегии Верховного суда России Владимир Зайцев, первый замглавы ФСИН Валерий Бояринев, глава московского УФСИН Сергей Мороз, руководители и заместители руководителей колоний, где отбывал срок Навальный, а также их персонал, включая врача колонии ИК-6.

Всем физическим лицам из черного списка ЕС запретил въезд на территорию сообщества, а их активы, в случае обнаружения таковых на территории ЕС, подлежат заморозке.

Что касается юридических лиц - колоний ИК-6 и ИК-3, то европейскому бизнесу запрещено поддерживать с ними любые контакты и предоставлять им финансовые средства в любом виде, будь то кредитование или инвестиции.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Navalnının ölümü ilə əlaqədar Rusiyaya sanksiya tətbiq edib

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