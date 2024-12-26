ЕС введет очередные санкции против РФ из-за инцидента в Балтийском море

Евросоюз намерен ввести новые санкции против так называемого теневого флота России из-за инцидента в Балтийском море.

Евросоюз намерен ввести новые санкции против так называемого теневого флота России из-за инцидента в Балтийском море.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Подозреваемое судно является частью теневого флота России, который угрожает безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет России. Мы предложим дальнейшие меры, включая санкции, для воздействия на этот флот", - утверждается в тексте заявления.

Напомним, что в Балтийском море 17-18 ноября были повреждены два кабеля, один связывает Германию с Финляндией и пролегает вдоль трубопровода "Северный поток", другой - Швецию с Литвой. Затем 3 декабря между Швецией и Финляндией произошел новый разрыв телекоммуникационного кабеля. Полиция и пограничная служба Финляндии задержали нефтяной танкер под флагом Островов Кука по подозрению в причастности к повреждению подводного кабеля Estlink 2.