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ЕС введет очередные санкции против РФ из-за инцидента в Балтийском море

ЕС введет очередные санкции против РФ из-за инцидента в Балтийском море Евросоюз намерен ввести новые санкции против так называемого теневого флота России из-за инцидента в Балтийском море.
В регионе
26 декабря 2024 г. 21:27
ЕС введет очередные санкции против РФ из-за инцидента в Балтийском море

Евросоюз намерен ввести новые санкции против так называемого теневого флота России из-за инцидента в Балтийском море.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Подозреваемое судно является частью теневого флота России, который угрожает безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет России. Мы предложим дальнейшие меры, включая санкции, для воздействия на этот флот", - утверждается в тексте заявления.

Напомним, что в Балтийском море 17-18 ноября были повреждены два кабеля, один связывает Германию с Финляндией и пролегает вдоль трубопровода "Северный поток", другой - Швецию с Литвой. Затем 3 декабря между Швецией и Финляндией произошел новый разрыв телекоммуникационного кабеля. Полиция и пограничная служба Финляндии задержали нефтяной танкер под флагом Островов Кука по подозрению в причастности к повреждению подводного кабеля Estlink 2.

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