ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА

В санкционный список Европейского Союза в отношении российских компаний и отдельных персон в связи с войной в Украине впервые включены семь иранских предприятий.

В санкционный список Европейского Союза в отношении российских компаний и отдельных персон в связи с войной в Украине впервые включены семь иранских предприятий.

Об этом Report сообщает со ссылкой на официальный сайт Европейского Союза.

В список включены иранские компании, производящих ударные беспилотные летательные аппараты, которые используются Россией в войне против Украины, в том числе против гражданской инфраструктуры.

Это компании Design and Manufacturing of Aircraft Engines, Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, Islamic Revolutionary Guard Corps Research и Self-Sufficiency Jihad Organization и другие.