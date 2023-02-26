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ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА

ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА В санкционный список Европейского Союза в отношении российских компаний и отдельных персон в связи с войной в Украине впервые включены семь иранских предприятий.
В регионе
26 февраля 2023 г. 11:04
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА

В санкционный список Европейского Союза в отношении российских компаний и отдельных персон в связи с войной в Украине впервые включены семь иранских предприятий.

Об этом Report сообщает со ссылкой на официальный сайт Европейского Союза.

В список включены иранские компании, производящих ударные беспилотные летательные аппараты, которые используются Россией в войне против Украины, в том числе против гражданской инфраструктуры.

Это компании Design and Manufacturing of Aircraft Engines, Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, Islamic Revolutionary Guard Corps Research и Self-Sufficiency Jihad Organization и другие.

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