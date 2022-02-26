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ЕС внес в санкционный список ряд руководителей военных ведомств Беларуси

ЕС внес в санкционный список ряд руководителей военных ведомств Беларуси Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, начальник Генштаба Виктор Гулевич, а также заместители министра обороны республики Андрей Жук, Сергей Симоненко и Андрей Бурдыко включены в список ограничительных мер ЕС.
В регионе
26 февраля 2022 г. 12:51
ЕС внес в санкционный список ряд руководителей военных ведомств Беларуси

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, начальник Генштаба Виктор Гулевич, а также заместители министра обороны республики Андрей Жук, Сергей Симоненко и Андрей Бурдыко включены в список ограничительных мер ЕС.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале Европейского Союза.

В документе поясняется, что указанные лица, по мнению ЕС, поддерживают действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также стабильность и безопасность в этой стране.

Ограничения в отношении указанных лиц будут аналогичны тем, которые действуют в отношении чиновников и представителей силового блока, включенных в санкционный список ЕС после 9 августа 2020 года.

Ранее стало известно, что Евросоюз продлил действие санкций в отношении Беларуси до 28 февраля 2023 года.

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Версия на английском языке EU includes several heads of Belarus military agencies on sanctions list

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