ЕС внес в санкционный список ряд руководителей военных ведомств Беларуси

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, начальник Генштаба Виктор Гулевич, а также заместители министра обороны республики Андрей Жук, Сергей Симоненко и Андрей Бурдыко включены в список ограничительных мер ЕС.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, начальник Генштаба Виктор Гулевич, а также заместители министра обороны республики Андрей Жук, Сергей Симоненко и Андрей Бурдыко включены в список ограничительных мер ЕС.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале Европейского Союза.

В документе поясняется, что указанные лица, по мнению ЕС, поддерживают действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также стабильность и безопасность в этой стране.

Ограничения в отношении указанных лиц будут аналогичны тем, которые действуют в отношении чиновников и представителей силового блока, включенных в санкционный список ЕС после 9 августа 2020 года.

Ранее стало известно, что Евросоюз продлил действие санкций в отношении Беларуси до 28 февраля 2023 года.