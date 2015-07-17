ЕС ведет работу по открытию представительства в Иране

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ ЕС ведет подготовительную работу, чтобы открыть представительство в Иране после того, как было заключено соглашение по его ядерной программе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

По его словам, у ЕС есть намерение открыть представительство, и "мы находимся на этапе подготовки".

Однако, он не стал отвечать на вопрос, когда представительство может начать работу.