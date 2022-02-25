ЕС в рамках санкционного пакета намерен заморозить активы первых лиц России

Евросоюз собирается заморозить активы президента РФ Владимира Путина и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках нового пакета санкций в отношении России.

Евросоюз собирается заморозить активы президента РФ Владимира Путина и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках нового пакета санкций в отношении России.

Об этом передает Report со ссылкой на издание Financial Times.

"ЕС готовится заморозить активы Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках пакета санкций, решение по которому будут принимать в пятницу", - пишет FT.

При этом, как отмечают осведомленные лица, в отношении Путина и Лаврова не будут вводить запрет на поездки.