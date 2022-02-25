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ЕС в рамках санкционного пакета намерен заморозить активы первых лиц России

ЕС в рамках санкционного пакета намерен заморозить активы первых лиц России Евросоюз собирается заморозить активы президента РФ Владимира Путина и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках нового пакета санкций в отношении России.
В регионе
25 февраля 2022 г. 17:14
ЕС в рамках санкционного пакета намерен заморозить активы первых лиц России

Евросоюз собирается заморозить активы президента РФ Владимира Путина и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках нового пакета санкций в отношении России.

Об этом передает Report со ссылкой на издание Financial Times.

"ЕС готовится заморозить активы Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках пакета санкций, решение по которому будут принимать в пятницу", - пишет FT.

При этом, как отмечают осведомленные лица, в отношении Путина и Лаврова не будут вводить запрет на поездки.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Putin və Lavrova qarşı sanksiyalar tətbiq edəcək
Версия на английском языке EU plans to freeze assets of Russia's senior officials as part of sanctions package

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