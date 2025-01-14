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ЕС в 2025 году поддержит усилия Азербайджана и Армении на пути к долгосрочному миру

ЕС в 2025 году поддержит усилия Азербайджана и Армении на пути к долгосрочному миру Европейский союз в 2025 году оказать дополнительную поддержку Азербайджану и Армении в достижении долгосрочного мира.
В регионе
14 января 2025 г. 10:32
ЕС в 2025 году поддержит усилия Азербайджана и Армении на пути к долгосрочному миру

Европейский союз готов в 2025 году оказать дополнительную поддержку Азербайджану и Армении в достижении долгосрочного мира.

Как сообщает Report, об этом главный представитель Евросоюза по внешним связям и вопросам безопасности Анита Хиппер заявила в интервью армянским СМИ.

Она отметила, что ЕС продолжает активное взаимодействие с обеими сторонами, включая консультации по процессу нормализации, а также по позитивным событиям 2024 года в сфере двустороннего сотрудничества.

"Призываем стороны продолжить диалог и найти взаимоприемлемые решения, которые позволят решить их соответствующие проблемы. Данное послание недавно повторила спецпредставитель ЕС Магдалена Гроно во время своих визитов в Баку и Ереван, где она встретилась с руководством двух стран. То же самое послание было подтверждено президентом Европейского совета Антониу Коштой 9 января во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - заявила Хиппер.

По ее словам, ЕС приветствует все усилия, направленные на установление прочного мира между Баку и Ереваном.

Она добавила, что в Брюсселе высоко оценивают позитивный прогресс, достигнутый между сторонами в переговорах и надеются, что 2025 год принесет больше положительных результатов на благо всего населения региона. "ЕС готов оказать дополнительную поддержку обеим сторонам", - подчеркнула Хиппер.

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Версия на английском языке EU to support Azerbaijan, Armenia's efforts towards long-term peace in 2025
Версия на азербайджанском языке Aİ 2025-ci ildə Azərbaycan və Ermənistanın uzunmüddətli sülhə nail olmaq səylərini dəstəkləyəcək

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