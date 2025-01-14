ЕС в 2025 году поддержит усилия Азербайджана и Армении на пути к долгосрочному миру

Европейский союз в 2025 году оказать дополнительную поддержку Азербайджану и Армении в достижении долгосрочного мира.

Европейский союз готов в 2025 году оказать дополнительную поддержку Азербайджану и Армении в достижении долгосрочного мира.

Как сообщает Report, об этом главный представитель Евросоюза по внешним связям и вопросам безопасности Анита Хиппер заявила в интервью армянским СМИ.

Она отметила, что ЕС продолжает активное взаимодействие с обеими сторонами, включая консультации по процессу нормализации, а также по позитивным событиям 2024 года в сфере двустороннего сотрудничества.

"Призываем стороны продолжить диалог и найти взаимоприемлемые решения, которые позволят решить их соответствующие проблемы. Данное послание недавно повторила спецпредставитель ЕС Магдалена Гроно во время своих визитов в Баку и Ереван, где она встретилась с руководством двух стран. То же самое послание было подтверждено президентом Европейского совета Антониу Коштой 9 января во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - заявила Хиппер.

По ее словам, ЕС приветствует все усилия, направленные на установление прочного мира между Баку и Ереваном.

Она добавила, что в Брюсселе высоко оценивают позитивный прогресс, достигнутый между сторонами в переговорах и надеются, что 2025 год принесет больше положительных результатов на благо всего населения региона. "ЕС готов оказать дополнительную поддержку обеим сторонам", - подчеркнула Хиппер.