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ЕС ужесточит санкции против Сбербанка, ряда организаций и физических лиц

ЕС ужесточит санкции против Сбербанка, ряда организаций и физических лиц В седьмом пакете санкций Евросоюза (ЕС) будут ужесточены ограничительные меры против российского Сбербанка, а также 9 организаций и 48 человек.
В регионе
19 июля 2022 г. 13:55
ЕС ужесточит санкции против Сбербанка, ряда организаций и физических лиц

В седьмом пакете санкций Евросоюза (ЕС) будут ужесточены ограничительные меры против российского Сбербанка, а также 9 организаций и 48 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на черновик документа.

В санкционный список будут включены мэр Москвы Сергей Собянин, глава "Ростех" Сергей Чемезов, гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын, актеры Сергей Безруков и Владимир Машкова.

После внесения Сбербанка в черный список все его активы в странах Запада будут заморожены. Также банку будет запрещено проведение каких-либо транзакций, за исключением финансовых операций по торговле продуктами питания и удобрениями.

Ограничения затронут одного из заместителей главы ФСБ России, но кто именно, не уточняется, а также военные, политики и олигархи.

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