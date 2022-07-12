ЕС утвердил кредит Украине в рамках программы макрофинансовой помощи

Совет ЕС на уровне министров по экономике и финансам утвердил кредит Украине в 1 млрд евро в рамках программы экстренной макрофинансовой помощи этой стране.

Совет ЕС на уровне министров по экономике и финансам утвердил кредит Украине в 1 млрд евро в рамках программы экстренной макрофинансовой помощи этой стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис на полях заседания Совета ЕС.

"Министры только что одобрили кредит в 1 млрд евро для Украины. Это часть нашей экстренной программы макрофинансовой помощи", - сказал он.

Он отметил, что экономика Украины "остро нуждается в краткосрочном финансировании" и что "ЕС готов помогать".

18 мая Еврокомиссия объявила о подготовке экстренной программы макрофинансового кредитования Украине, объемом 9 млрд евро под гарантии ЕС до конца этого года. Одобренный кредит в 1 млрд евро стал первым траншем по этой программе.