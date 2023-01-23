Евросоюз создал гражданскую миссию в Армении

Главы МИД Европейского Союза утвердили создание гражданской миссии в Армении для "содействия урегулированию на Кавказе", мандат миссии рассчитан на два года.

Главы МИД Европейского Союза утвердили создание гражданской миссии в Армении для "содействия урегулированию на Кавказе", мандат миссии рассчитан на два года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС [на уровне министров иностранных дел] согласовал сегодня создание гражданской миссии ЕС в Армении (EUMA). Ее задачей станет повышение доверия в приграничных районах Армении и создание условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что мандат миссии предусматривает проведение "постоянного патрулирования и докладов [Брюсселю] о ситуации, что повысит понимание ЕС ситуации на земле. Миссия будет способствовать посредническим усилиям главы Европейского совета Шарля Мишеля".