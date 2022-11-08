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ЕС с Казахстаном будут совместно производить батареи и "зеленый" водород

ЕС с Казахстаном будут совместно производить батареи и "зеленый" водород Евросоюз и Казахстан на климатической конференции COP27 заключили Меморандум о взаимопонимании в сферах добычи сырьевых материалов, производства аккумуляторных батарей и "зеленого" водорода.
В регионе
8 ноября 2022 г. 03:14
ЕС с Казахстаном будут совместно производить батареи и зеленый водород

Евросоюз и Казахстан на климатической конференции COP27 заключили Меморандум о взаимопонимании в сферах добычи сырьевых материалов, производства аккумуляторных батарей и "зеленого" водорода.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Сегодня (вчера - ред.) в ходе участия в COP27 в Египте президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписали Меморандум о взаимопонимании, которым начинается партнерство между ЕС и Казахстаном", - говорится в заявлении.

Соглашение направлено на поставки сырьевых материалов и продуктов переработки. Оно также направлено ​​на развитие сетей производства возобновляемого водорода и цикла производства аккумуляторов.

ЕС и Казахстан обязались разработать дорожную карту на 2023-2024 годы по реализации Меморандума. При этом они уже согласовали конкретные мероприятия на этом пути на следующие полгода.

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Версия на азербайджанском языке Aİ və Qazaxıstan birgə batareyalar və “yaşıl” hidrogen istehsal edəcək

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