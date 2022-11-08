ЕС с Казахстаном будут совместно производить батареи и "зеленый" водород

Евросоюз и Казахстан на климатической конференции COP27 заключили Меморандум о взаимопонимании в сферах добычи сырьевых материалов, производства аккумуляторных батарей и "зеленого" водорода.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
"Сегодня (вчера - ред.) в ходе участия в COP27 в Египте президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписали Меморандум о взаимопонимании, которым начинается партнерство между ЕС и Казахстаном", - говорится в заявлении.
Соглашение направлено на поставки сырьевых материалов и продуктов переработки. Оно также направлено на развитие сетей производства возобновляемого водорода и цикла производства аккумуляторов.
ЕС и Казахстан обязались разработать дорожную карту на 2023-2024 годы по реализации Меморандума. При этом они уже согласовали конкретные мероприятия на этом пути на следующие полгода.