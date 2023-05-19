ЕС резко отреагировал на недавние казни протестующих в Иране

Европейский союз (ЕС) решительно осуждает недавние казни осужденных протестующих в Иране.

Европейский союз (ЕС) решительно осуждает недавние казни осужденных протестующих в Иране.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал пресс-секретарь верховного комиссара ЕС по иностранным делам и безопасности Питер Стано.

"Европейский союз самым решительным образом осуждает недавние казни протестующих, арестованных в Иране, еще раз призывая иранские власти немедленно положить конец весьма осужденной практике применения и приведения в исполнение смертных приговоров в отношении протестующих", - отметил П.Стано.