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ЕС резко отреагировал на недавние казни протестующих в Иране

ЕС резко отреагировал на недавние казни протестующих в Иране Европейский союз (ЕС) решительно осуждает недавние казни осужденных протестующих в Иране.
В регионе
19 мая 2023 г. 23:25
ЕС резко отреагировал на недавние казни протестующих в Иране

Европейский союз (ЕС) решительно осуждает недавние казни осужденных протестующих в Иране.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал пресс-секретарь верховного комиссара ЕС по иностранным делам и безопасности Питер Стано.

"Европейский союз самым решительным образом осуждает недавние казни протестующих, арестованных в Иране, еще раз призывая иранские власти немедленно положить конец весьма осужденной практике применения и приведения в исполнение смертных приговоров в отношении протестующих", - отметил П.Стано.

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