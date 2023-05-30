ЕС решил выделить Молдове вдвое больше предусмотренных средств

Евросоюз решил удвоить объем макрофинансовой помощи Молдове, одобрив почти 300 млн евро для этой страны.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
"Совет сегодня принял решение почти вдвое увеличить объем макрофинансовой помощи Молдавии, которую согласился предоставить год назад. В апреле 2022 года совет принял закон, который позволяет ЕС оказать финансовую помощь Молдавии в размере 150 млн евро. Сегодня совет увеличил эту сумму на 145 млн евро, что означает, что всего Молдавии будет доступно 295 млн евро", - отмечается в нем.
Как поясняется в документе, макрофинансовая помощь ЕС "направлена на поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ в Молдавии, дополняя ресурсы, предоставляемые в рамках финансового соглашения МВФ".