ЕС рассматривает четвертый пакет санкций против Ирана

Евросоюз обсуждает четвертый раунд санкций против Ирана из-за репрессий и поставок оружия России для войны в Украине.
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Дипломатические источники агентства сообщили, что члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) будут добавлены в санкционный список на следующей неделе.
Ряд стран в ЕС призвали пойти дальше и классифицировать Корпус стражей исламской революции как террористическую организацию. Ожидается, что Великобритания также примет решение в ближайшие недели.
"Мы действительно рассматриваем новый раунд санкций, и я бы поддержала также включение в список Революционной гвардии. Слышала, как несколько министров просили об этом, и думаю, что они правы", - сказала фон дер Ляйен.