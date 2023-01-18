О нас

ЕС рассматривает четвертый пакет санкций против Ирана

ЕС рассматривает четвертый пакет санкций против Ирана Евросоюз обсуждает четвертый раунд санкций против Ирана из-за репрессий и поставок оружия России для войны в Украине.
В регионе
18 января 2023 г. 04:46
ЕС рассматривает четвертый пакет санкций против Ирана

Евросоюз обсуждает четвертый раунд санкций против Ирана из-за репрессий и поставок оружия России для войны в Украине.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Дипломатические источники агентства сообщили, что члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) будут добавлены в санкционный список на следующей неделе.

Ряд стран в ЕС призвали пойти дальше и классифицировать Корпус стражей исламской революции как террористическую организацию. Ожидается, что Великобритания также примет решение в ближайшие недели.

"Мы действительно рассматриваем новый раунд санкций, и я бы поддержала также включение в список Революционной гвардии. Слышала, как несколько министров просили об этом, и думаю, что они правы", - сказала фон дер Ляйен.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı İrana qarşı dördüncü sanksiyalar paketini nəzərdən keçirir

Самое важное

Азербайджан будет производить до 22 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии
Азербайджан будет производить до 22 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии
17 января 2023 г. 23:50
В Давосе состоялась встреча Ильхама Алиева с председателем компании Fortescue Future Industries
В Давосе состоялась встреча Ильхама Алиева с председателем компании Fortescue Future Industries
17 января 2023 г. 23:42
Проекты Умный город и Умное село будут реализованы и на других освобожденных от оккупации территориях
Проекты "Умный город" и "Умное село" будут реализованы и на других освобожденных от оккупации территориях
17 января 2023 г. 23:08
Армянские подростки беспрепятственно проехали по Лачынской дороге
ФотоАрмянские подростки беспрепятственно проехали по Лачынской дороге
17 января 2023 г. 22:55
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с вице-президентом компании CISCO
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с вице-президентом компании CISCO
17 января 2023 г. 22:42
Президент Азербайджана: Есть необходимость в увеличении числа новых танкеров и сухогрузов
Президент Азербайджана: Есть необходимость в увеличении числа новых танкеров и сухогрузов
17 января 2023 г. 21:12
В Азербайджане повышена зарплата работников ряда сфер, финансируемых из госбюджета
В Азербайджане повышена зарплата работников ряда сфер, финансируемых из госбюджета
17 января 2023 г. 17:44
Названы компании, занимавшиеся незаконной эксплуатацией месторождений в период оккупации
Названы компании, занимавшиеся незаконной эксплуатацией месторождений в период оккупации
17 января 2023 г. 13:14
Начальник Генштаба посетил расположенную на границе с Арменией воинскую часть коммандос
ФотоНачальник Генштаба посетил расположенную на границе с Арменией воинскую часть коммандос
17 января 2023 г. 12:56
С начала года по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал 451 автомобиль
С начала года по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал 451 автомобиль
17 января 2023 г. 11:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi