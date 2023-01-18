ЕС рассматривает четвертый пакет санкций против Ирана

Евросоюз обсуждает четвертый раунд санкций против Ирана из-за репрессий и поставок оружия России для войны в Украине.

Евросоюз обсуждает четвертый раунд санкций против Ирана из-за репрессий и поставок оружия России для войны в Украине.

Как передает Report со ссылкой на Reuters , об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Дипломатические источники агентства сообщили, что члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) будут добавлены в санкционный список на следующей неделе.

Ряд стран в ЕС призвали пойти дальше и классифицировать Корпус стражей исламской революции как террористическую организацию. Ожидается, что Великобритания также примет решение в ближайшие недели.

"Мы действительно рассматриваем новый раунд санкций, и я бы поддержала также включение в список Революционной гвардии. Слышала, как несколько министров просили об этом, и думаю, что они правы", - сказала фон дер Ляйен.