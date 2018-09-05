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    ЕС продлил санкции против России

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Представители стран Европейского союза (ЕС) одобрили продление еще на полгода санкций против российских физических лиц и компаний.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, такое решение было принято на плановом заседании комитета постоянных представителей стран ЕС. Они обсуждали, в частности, меры противодействия России в связи с подрывом суверенитета Украины.

    В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.

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