ЕС продлил санкции против России

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Представители стран Европейского союза (ЕС) одобрили продление еще на полгода санкций против российских физических лиц и компаний.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, такое решение было принято на плановом заседании комитета постоянных представителей стран ЕС. Они обсуждали, в частности, меры противодействия России в связи с подрывом суверенитета Украины.

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.