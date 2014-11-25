ЕС продлил приостановку действий санкций в отношении Ирана

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Совет ЕС до 30 июня 2015 года продлил срок, в течение которого действие санкций против Ирана будет приостановлено, в связи с достигнутыми в Вене договоренностями по ядерной программе Ирана. Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление пресс-службы Совета ЕС.

"Совет продлил до 30 июня 2015 году приостановку действия ограничительных мер ЕС, указанных в совместном плане действий, который был согласован "шестеркой" и Ираном 24 ноября 2013 года. Это последовало после решения "шестерки" и Ирана продлить действие мер совместного плана действий до этой даты", — говорится в сообщении.