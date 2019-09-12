Евросоюз продлил индивидуальные санкции в отношении России

Европейский союз продлил индивидуальные санкции в отношении России до 15 марта 2020 года.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее решение принял Совет ЕС.

"Совет продлил ограничительные меры ввиду действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года. Меры представляют собой заморозку активов и ограничений на поездки. В настоящее время они применяются к 170 лицам и 44 организациям", - говорится в cообщении.