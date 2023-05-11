О нас

ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию

ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию Европейский Союз, который не разрешает своим авиакомпаниям полеты в Россию, призывает Грузию поддерживать санкции против РФ в сфере авиации и не пускать российские самолеты на свою территорию.
В регионе
11 мая 2023 г. 14:37
ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию

Европейский Союз, который не разрешает своим авиакомпаниям полеты в Россию, призывает Грузию поддерживать санкции против РФ в сфере авиации и не пускать российские самолеты на свою территорию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Евросоюз запретил полеты своим авиакомпаниям в Россию и над ее территорией и призывает остальные страны, включая Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям. Также ЕС призывает Грузию не пускать на свою территорию небезопасные российские самолеты, поскольку санкции ЕС и США не позволяют оказывать услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских самолетов", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
11 мая 2023 г. 14:16
Болгарский политолог: Кольцо солидарности обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
Болгарский политолог: "Кольцо солидарности" обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
11 мая 2023 г. 13:04
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
11 мая 2023 г. 13:02
Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу
Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу
11 мая 2023 г. 12:20
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
10 мая 2023 г. 14:04
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
9 мая 2023 г. 14:16
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
8 мая 2023 г. 12:54
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
7 мая 2023 г. 13:19
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
6 мая 2023 г. 19:38
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
6 мая 2023 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi