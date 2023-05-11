ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию

Европейский Союз, который не разрешает своим авиакомпаниям полеты в Россию, призывает Грузию поддерживать санкции против РФ в сфере авиации и не пускать российские самолеты на свою территорию.

Европейский Союз, который не разрешает своим авиакомпаниям полеты в Россию, призывает Грузию поддерживать санкции против РФ в сфере авиации и не пускать российские самолеты на свою территорию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Евросоюз запретил полеты своим авиакомпаниям в Россию и над ее территорией и призывает остальные страны, включая Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям. Также ЕС призывает Грузию не пускать на свою территорию небезопасные российские самолеты, поскольку санкции ЕС и США не позволяют оказывать услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских самолетов", - сказал он.