О нас

ЕС приостановит безвизовый режим для дипломатических паспортов Грузии

ЕС приостановит безвизовый режим для дипломатических паспортов Грузии Евросоюз решил приостановить безвизовый режим для дипломатических паспортов Грузии.
В регионе
16 декабря 2024 г. 20:58
ЕС приостановит безвизовый режим для дипломатических паспортов Грузии

Евросоюз решил приостановить безвизовый режим для дипломатических паспортов Грузии.

Как передает Report, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам ее первого заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества.

"Мы договорились приостановить безвизовый режим для дипломатических и служебных паспортов Грузии", - сказала она, подчеркнув, что ЕК в ближайшую неделю сделает соответствующее предложение странам - членам ЕС, которые затем должны будут утвердить его.

При этом Каллас сообщила, что страны ЕС не смогли договориться о введении персональных санкций против официальных лиц Грузии, ответственных, по мнению сообщества, за репрессии и нарушения прав человека в стране.

"Для введения санкций нам, к сожалению, нужно единство, которого пока нет", - заявила она.

Каллас подтвердила, что персональные санкции против грузинского руководства заблокировали Венгрия и Словакия. Против санкций в отношении партии "Грузинская мечта" также высказался Люксембург и ряд других стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ai Gürcüstanın diplomatik pasportları üçün vizasız rejimi dayandıracaq

Самое важное

В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
16 декабря 2024 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi