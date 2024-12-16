ЕС приостановит безвизовый режим для дипломатических паспортов Грузии

Евросоюз решил приостановить безвизовый режим для дипломатических паспортов Грузии.

Евросоюз решил приостановить безвизовый режим для дипломатических паспортов Грузии.

Как передает Report, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам ее первого заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества.

"Мы договорились приостановить безвизовый режим для дипломатических и служебных паспортов Грузии", - сказала она, подчеркнув, что ЕК в ближайшую неделю сделает соответствующее предложение странам - членам ЕС, которые затем должны будут утвердить его.

При этом Каллас сообщила, что страны ЕС не смогли договориться о введении персональных санкций против официальных лиц Грузии, ответственных, по мнению сообщества, за репрессии и нарушения прав человека в стране.

"Для введения санкций нам, к сожалению, нужно единство, которого пока нет", - заявила она.

Каллас подтвердила, что персональные санкции против грузинского руководства заблокировали Венгрия и Словакия. Против санкций в отношении партии "Грузинская мечта" также высказался Люксембург и ряд других стран.