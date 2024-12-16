ЕС приостановит безвизовый режим для дипломатических паспортов Грузии

Евросоюз решил приостановить безвизовый режим для дипломатических паспортов Грузии.
Как передает Report, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам ее первого заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества.
"Мы договорились приостановить безвизовый режим для дипломатических и служебных паспортов Грузии", - сказала она, подчеркнув, что ЕК в ближайшую неделю сделает соответствующее предложение странам - членам ЕС, которые затем должны будут утвердить его.
При этом Каллас сообщила, что страны ЕС не смогли договориться о введении персональных санкций против официальных лиц Грузии, ответственных, по мнению сообщества, за репрессии и нарушения прав человека в стране.
"Для введения санкций нам, к сожалению, нужно единство, которого пока нет", - заявила она.
Каллас подтвердила, что персональные санкции против грузинского руководства заблокировали Венгрия и Словакия. Против санкций в отношении партии "Грузинская мечта" также высказался Люксембург и ряд других стран.