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ЕС принял решение начать переговоры с Арменией об отмене визового режима

ЕС принял решение начать переговоры с Арменией об отмене визового режима Главы МИД стран Европейского Союза приняли решение начать переговоры с Арменией об отмене визового режима.
В регионе
22 июля 2024 г. 20:52
ЕС принял решение начать переговоры с Арменией об отмене визового режима

Главы МИД стран Европейского Союза приняли решение начать переговоры с Арменией об отмене визового режима.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД сообщества.

"Министры приняли два исторических для отношений с Арменией решения. Они утвердили решение о начале переговоров об отмене визового режима и приняли программу предоставления военной помощи Армении из Европейского фонда мира на 10 млн евро", - сообщил он.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана назвали "крайне ошибочным и опасным шагом" решение ЕС о выделении Еревану военной помощи.

"Упомянутая военная помощь Еревану и призывы к ее увеличению в будущем будут служить укреплению военного потенциала Армении, которая около 30 лет удерживала под оккупацией часть территорий Азербайджана и до сих пор не отказывается от претензий на нашу территориальную целостность, и ее деструктивной деятельности в регионе", - заявил официальный представитель МИД Айхан Гаджизаде.

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