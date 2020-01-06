​ЕС примет решение о санкциях по Ирану после оценки МАГАТЭ

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Евросоюз примет решение о возможных санкциях в отношении Ирана после оценки МАГАТЭ действий Тегерана в ядерной сфере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано на брифинге в Брюсселе в понедельник.

"Евросоюз будет принимать решение о возможных новых санкциях или о продолжении процесса отмены санкций против Ирана после получения анализа МАГАТЭ конкретных действий Тегерана в ядерной сфере", - заявил он, комментируя объявление Ирана о новом сокращении объема своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

Питер Стано также сообщил, что МИД Ирана пока не дал ответа на приглашение министра иностранных дел этой страны Джавада Зарифа в Брюссель для проведения переговоров о разрядке напряженности с США, деэскалации в Ираке и будущем СВПД по ядерной программе.