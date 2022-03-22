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ЕС предоставит Украине 500 млн евро на военную помощь

ЕС предоставит Украине 500 млн евро на военную помощь Министры иностранных дел ЕС согласились выделить Украине дополнительных 500 млн евро на военную помощь. Однако окончательное решение будет принято в среду, 23 марта.
В регионе
22 марта 2022 г. 06:12
ЕС предоставит Украине 500 млн евро на военную помощь

Министры иностранных дел ЕС согласились выделить Украине дополнительных 500 млн евро на военную помощь. Однако окончательное решение будет принято в среду, 23 марта.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Так, для утверждения дополнительных 500 миллионов евро помощи Украине ЕС нужно согласие всех 27 государств-членов, однако Германии для согласования дополнительных расходов нужно согласие Бундестага, который запланировал рассмотрение этого вопроса на 23 марта.

Напомним, что вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отмечает, что в Евросоюзе поддержали предоставление Украине дополнительных 500 миллионов евро на закупку оружия.

"Я рад объявить, что мы достигли политической договоренности о дополнительных 500 миллионах в рамках Европейского фонда мира", - подчеркнул Боррель.

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