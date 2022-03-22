ЕС предоставит Украине 500 млн евро на военную помощь

Министры иностранных дел ЕС согласились выделить Украине дополнительных 500 млн евро на военную помощь. Однако окончательное решение будет принято в среду, 23 марта.

Министры иностранных дел ЕС согласились выделить Украине дополнительных 500 млн евро на военную помощь. Однако окончательное решение будет принято в среду, 23 марта.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Так, для утверждения дополнительных 500 миллионов евро помощи Украине ЕС нужно согласие всех 27 государств-членов, однако Германии для согласования дополнительных расходов нужно согласие Бундестага, который запланировал рассмотрение этого вопроса на 23 марта.

Напомним, что вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отмечает, что в Евросоюзе поддержали предоставление Украине дополнительных 500 миллионов евро на закупку оружия.

"Я рад объявить, что мы достигли политической договоренности о дополнительных 500 миллионах в рамках Европейского фонда мира", - подчеркнул Боррель.