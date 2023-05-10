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ЕС предлагает ввести санкции против Семена Пегова

ЕС предлагает ввести санкции против Семена Пегова Евросоюз (ЕС) предлагает ввести санкции против 12 физических лиц из РФ и трех российских СМИ за предоставляемую ими информацию о конфликте в Украине.
В регионе
10 мая 2023 г. 07:13
ЕС предлагает ввести санкции против Семена Пегова

Евросоюз (ЕС) предлагает ввести санкции против 12 физических лиц из РФ и трех российских СМИ за предоставляемую ими дезинформацию о войне в Украине.

Как передает Report со ссылкой на EUobserver, в санкционный список могут попасть почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов и военкор проекта WarGonzo Семен Пегов. Кроме того, по данным EUobserver, ЕС намерен запретить на своей территории портал Oriental Review, а также телеканалы RT Balkan и "Царьград".

Отмечается, что Еврокомиссия (ЕК) также предлагает ввести санкции в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Уточняется, что в черный список может попасть и сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем.

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