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    ЕС потребовал освобождения задержанных в Армении оппозиционеров

    Сотрудники правоохранительных структур в воскресенье задержали 228 активистов в уличных столкновений

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ ЕС потребовал освобождения задержанных в Армении за проведение незаконных митингов оппозиционеров и призвал все стороны к сдержанности.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении неназванного представителя внешнеполитической службы ЕС.

    Как ранее сообщила полиция Армении, сотрудники правоохранительных структур в воскресенье задержали 228 активистов в уличных столкновений.

    "Все, кто были незаконно задержаны, в ходе реализации своих законных прав на свободу собраний должны быть немедленно освобождены", - говорится в документе.

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