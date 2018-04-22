ЕС потребовал освобождения задержанных в Армении оппозиционеров

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ ЕС потребовал освобождения задержанных в Армении за проведение незаконных митингов оппозиционеров и призвал все стороны к сдержанности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении неназванного представителя внешнеполитической службы ЕС.

Как ранее сообщила полиция Армении, сотрудники правоохранительных структур в воскресенье задержали 228 активистов в уличных столкновений.

"Все, кто были незаконно задержаны, в ходе реализации своих законных прав на свободу собраний должны быть немедленно освобождены", - говорится в документе.