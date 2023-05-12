ЕС потратит 45 млн евро на модернизацию транспортной инфраструктуры Харькова

На модернизацию метрополитена в Харькове и сопутствующую инфраструктуру Европейский союз (ЕС) потратит 45 млн евро. Средства будут выделены из бюджета Европейского инвестиционного банка.

На модернизацию метрополитена в Харькове и сопутствующую инфраструктуру Европейский союз (ЕС) потратит 45 млн евро. Средства будут выделены из бюджета Европейского инвестиционного банка.

Как передает Report, об этом указано в соответствующей тендерной документации по выбору подрядчика.

В рамках модернизации предусматривается закупка пятивагонных составов метро, запчасти, а также обучение персонала.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Европейской конференции по обороне и безопасности заявил о том, что суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций содружества достигла 16 млрд евро.