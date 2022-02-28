ЕС поставит Украине летальное оружие на 450 млн евро

Европейский союз предоставит Украине летальное оружие общей стоимостью 450 млн евро и нелетальных грузов на сумму 50 млн евро.

Европейский союз предоставит Украине летальное оружие общей стоимостью 450 млн евро и нелетальных грузов на сумму 50 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил глава дипломатии Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в Брюсселе.

"Как полномасштабная война продолжается, и мы хотим сделать все, чтобы поддержать Украину, мы решили использовать наши возможности предоставить летальное оружие, летальную помощь украинской армии общей стоимостью 450 млн евро пакета поддержки и еще 50 млн нелетальных материалов - топливо, защитное оборудование", - сообщил он.

По словам Борреля, это все будет покрываться за счет возможностей нашего Европейского фонда мира. "Это впервые в истории, как мы это делаем, и все с этим согласились, не препятствуя решению", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.