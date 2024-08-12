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ЕС подготовил для Украины подразделение женщин-саперов с собаками

ЕС подготовил для Украины подразделение женщин-саперов с собаками Еврокомиссия (ЕК) объявила о завершении подготовки для Вооруженных сил Украины (ВСУ) подразделения из 8 украинских женщин-саперов и 16 бельгийских овчарок для разминирования территорий. Их обучали в Камбодже, на это был выделен грант в 2 млн евро.
В регионе
12 августа 2024 г. 13:02

Еврокомиссия (ЕК) объявила о завершении подготовки для Вооруженных сил Украины (ВСУ) подразделения из 8 украинских женщин-саперов и 16 бельгийских овчарок для разминирования территорий. Их обучали в Камбодже, на это был выделен грант в 2 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ЕК.

"16 бельгийских овчарок станут первыми собаками-саперами, развернутыми в Украине. Вместе со своими восьми операторами, которые все являются украинками, они прошли тщательное обучение в Камбодже в течение пяти месяцев. Все женщины также прошли курсы ручного разминирования", - сказано в сообщении.

Еврокомиссия полагает, что женщин-саперов с собаками ВСУ будут использовать в Николаевской и Харьковской областях.

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