ЕС планирует создание специальной миссии для обучения военных Украины

Совет министров обороны Евросоюза на следующей неделе обсудит предложение по формированию миссии «обучения и помощи» для украинских вооруженных сил, ее разместят в соседней с Украиной стране.

Совет министров обороны Евросоюза на следующей неделе обсудит предложение по формированию миссии "обучения и помощи" для украинских вооруженных сил, ее разместят в соседней с Украиной стране.

Как передает Report, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в городе Сантандер.

"Это будет важная миссия. Любая миссия должна быть на уровне конфликта. Это не маленькая война", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что миссию не станут размещать на украинской территории. Боррель добавил, что "многие" украинские военнослужащие уже проходят тренировки, поскольку Франция, Чехия, Польша и Великобритания передают Киеву сложное вооружение, которое требует предварительного обучения.