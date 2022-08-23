ЕС планирует создание специальной миссии для обучения военных Украины

Совет министров обороны Евросоюза на следующей неделе обсудит предложение по формированию миссии "обучения и помощи" для украинских вооруженных сил, ее разместят в соседней с Украиной стране.
Как передает Report, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в городе Сантандер.
"Это будет важная миссия. Любая миссия должна быть на уровне конфликта. Это не маленькая война", - сказал Боррель.
Он подчеркнул, что миссию не станут размещать на украинской территории. Боррель добавил, что "многие" украинские военнослужащие уже проходят тренировки, поскольку Франция, Чехия, Польша и Великобритания передают Киеву сложное вооружение, которое требует предварительного обучения.