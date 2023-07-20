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Боррель предложил направить дополнительно миллиарды евро на поставки оружия Киеву

Боррель предложил направить дополнительно миллиарды евро на поставки оружия Киеву Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель в четверг рекомендовал главам МИД ЕС выделить дополнительно миллиарды евро для поставок Украине оружия.
В регионе
20 июля 2023 г. 11:51
Боррель предложил направить дополнительно миллиарды евро на поставки оружия Киеву

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель в четверг рекомендовал главам МИД ЕС выделить дополнительно миллиарды евро для поставок Украине оружия.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает DPA.

"Боррель выдвинул предложение направить еще миллиарды евро на вооружения и экипировку", - информирует агентство со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.

В частности, по его мнению, ЕС надо обещать взять на себя часть расходов на поставки Украине истребителей.

Боррель также советовал заверить Киев в том, что Евросоюз поддерживает задачу расширить программы обучения украинских военных. В настоящий момент 30 тыс. человек из их числа ведет подготовку в Евросоюзе, напоминает DPA.

"Если позволят обстоятельства, можно даже рассмотреть возможность постепенного переноса учебных мероприятий в Украину (...), в частности, об этом можно будет подумать, когда удастся добиться прекращения огня", - отмечает агентство.

Также Боррель хотел бы, чтобы ЕС убедил Украину в намерении расширить совместное производство боеприпасов, обеспечить непрерывный обмен разведывательной информацией, увеличить помощь в разминировании территорий.

Ранее стало известно, что основным вопросом повестки заседания Совета ЕС по иностранным делам в четверг в Брюсселе будет положение дел в связи с событиями в Украине.

Накануне Politico сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Евросоюз планирует выделить до 20 млрд евро на обеспечение Украины вооружением в течение следующих четырех лет.

10.53

Евросоюз (ЕС) нарастит военную поддержку Украины в ответ на решение РФ по судам в Черном море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Он пообещал "значительно расширить ресурсы Европейского фонда мира" для наращивания поставок оружия Киеву.

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Версия на английском языке Borrell suggests allocating additional billions of euros for arms supplies to Kyiv

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