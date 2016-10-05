ЕС отменит визы для Грузии после создания системы заморозки безвизового режима

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Совет Евросоюза (ЕС) согласовал переговорную позицию по отмене визового режима для Грузии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, согласно решению Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper), безвизовый режим может начать работать лишь одновременно с вступлением в действие европейского механизма приостановки безвизовых режимов.

"Комитет постоянных представителей ЕС подтвердил предложение Еврокомиссии о предоставлении безвизового режима для граждан стран ЕС, отправляющихся на территорию Грузии и для граждан этой страны, отправляющихся на территорию Евросоюза на срок до 90 дней за период в 180 дней", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Теперь эта позиция должна быть согласована с Европарламентом.