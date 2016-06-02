​ЕС отложил решение по либерализации визового режима для Грузии

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Послы стран Европейского союза в ходе сегодняшнего заседания отложили принятие решения по либерализации визового режима для Грузии.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Сообщается, что послы ЕС в Брюсселе обсуждали либерализацию визового режима для Грузии, однако отложили окончательное решение. Против соглашения среди прочих выступили Франция и Германия.

"Мы не хотим остановить весь процесс. Мы просто хотим быть более осторожными", - отметил дипломат одного из государств ЕС, которые в среду выступили против предоставления безвизового режима для Грузии.

Дипломаты вернутся к обсуждению безвизового режима с Грузией на следующей неделе, прежде чем начать переговоры по Украине.

По данным источников Reuters, решение об отсрочке безвизового режима будет принято также в отношении Украины, Турции и Косово. Это объясняется предосторожностями, связанными с опасениями по поводу мигрантов.

Также сообщается, что Нидерланды запланировали ряд встреч по Украине после переговоров глав МВД ЕС 9 - 10 июня, и раньше этого срока решений по упрощению визовой процедуры для украинцев вероятно не будет.

Напомним, Германия подтвердила обещание ввести безвизовый режим с Украиной.