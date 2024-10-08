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ЕС откажет Грузии в финансовой помощи на сумму 121,3 млн евро

ЕС откажет Грузии в финансовой помощи на сумму 121,3 млн евро Правительство Грузии потеряет финансовую помощь Евросоюза в размере 121 млн евро из-за отхода от стандартов демократии.
В регионе
8 октября 2024 г. 18:04
ЕС откажет Грузии в финансовой помощи на сумму 121,3 млн евро

Правительство Грузии потеряет финансовую помощь Евросоюза в размере 121 млн евро из-за отхода от стандартов демократии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило представительство ЕС в Грузии.

"Ежегодно выделяемые средства в 2022, 2023 и 2024 годах в размере 121,3 млн евро предназначались непосредственно правительству Грузии, и они будут потеряны за отход от демократических стандартов, выразившийся особенно после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", направленного против грузинского гражданского общества", - сказано в сообщении.

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