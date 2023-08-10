ЕС осудил убийство в Эквадоре кандидата в президенты страны

Евросоюз самым решительным образом осуждает убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо.

Евросоюз самым решительным образом осуждает убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Этот трагический акт насилия также является посягательством на институты и демократию в Эквадоре. ЕС выражает свою солидарность с правительством и народом Эквадора, в частности с семьей господина Вильявисенсьо, в это трудное время. Исполнители и организаторы этого чудовищного преступления должны быть привлечены к ответственности", - сказано в заявлении.

Боррель указал на то, что "строгие меры защиты всех кандидатов на выборах имеют решающее значение для обеспечения свободного демократического избирательного процесса".

Он подтвердил приверженность ЕС "поддержке эквадорской демократии и помощи усилиям по обеспечению мирных демократических выборов".

"Миссия экспертов ЕС по выборам в настоящее время находится в Эквадоре и внимательно следит за избирательным процессом. ЕС поддерживает Эквадор в его борьбе против усиления насилия со стороны организованной преступности и продолжит сотрудничество с властями страны для решения этой огромной проблемы", - подчеркнул Боррель.

Президент Эквадора Гильермо Лассо ранее объявил о введении из-за этого убийства режима ЧС на два месяца.