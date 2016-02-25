​ЕС официально подтвердил снятие санкций со 170 белорусских чиновников и трех компаний

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Евросоюз формально обнародовал принятое 15 февраля политическое решение о снятии санкций со 170 чиновников Белоруссии и трех компаний.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Соответствующие правовые акты были приняты 25 февраля 2016 года после политического решения, принятого Советом 15 февраля 2016 года. Они будут опубликованы в официальном журнале ЕС 27 февраля", - отмечается в заявлении.