ЕС одобрил новые санкции в отношении Беларуси

Дипломаты Европейского союза одобрили новые санкции против Беларуси.

Дипломаты Европейского союза одобрили новые санкции в отношении Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, санкции введены из-за вспомогательной роли страны в действиях России против Украины.

Дипломаты ЕС одобрили новые санкции против белорусских граждан, которые "играют определенную роль в атаках на Украину", говорится в сообщении французского председательства в Twitter.

Согласно заявлению, санкции также ударят по "некоторым секторам экономики, и в частности по сфере заготовки леса, производства стали", отмечает издание.