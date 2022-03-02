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ЕС одобрил новые санкции в отношении Беларуси

ЕС одобрил новые санкции в отношении Беларуси Дипломаты Европейского союза одобрили новые санкции против Беларуси.
В регионе
2 марта 2022 г. 14:06
ЕС одобрил новые санкции в отношении Беларуси

Дипломаты Европейского союза одобрили новые санкции в отношении Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, санкции введены из-за вспомогательной роли страны в действиях России против Украины.

Дипломаты ЕС одобрили новые санкции против белорусских граждан, которые "играют определенную роль в атаках на Украину", говорится в сообщении французского председательства в Twitter.

Согласно заявлению, санкции также ударят по "некоторым секторам экономики, и в частности по сфере заготовки леса, производства стали", отмечает издание.

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Версия на английском языке EU approves new sanctions against Belarus over Ukraine invasion
Версия на азербайджанском языке KİV: "Aİ Belarusa qarşı yeni sanksiya paketini təsdiqləyib"

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