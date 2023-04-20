ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций

Европейский союз наблюдает неестественный рост торговых потоков в Армении и ведет соответствующие обсуждения с властями этой страны.
Об этом Report заявил пресс-секретарь Верховного комиссара ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Питер Стано.
"Мы внимательно отслеживаем торговые потоки санкционных товаров из ЕС в третьи страны и из третьих стран - в Россию. В контексте Армении, мы действительно наблюдали некоторые неестественные торговые потоки. Рассматриваем этот вопрос и находимся в диалоге с властями Армении", - сказал он.
П. Стано напомнил, что ЕС ввел ряд широкомасштабных санкций в отношении России из-за начала войны в Украине, нарушение Устава ООН и за военные преступления.
"ЕС призвал все страны присоединиться к этим санкциям, принять аналогичные национальные меры или, по крайней мере, не допускать какого-либо обхода этих санкций. В предыдущем пакете санкций ЕС ввел возможность налагать санкции также на физических или юридических лиц, позволяющих обходить санкции", - добавил он.
Напомним, что в одном из документов Бюро промышленности и безопасности США говорилось, что в 2022 году Армения импортировала на 515 процентов больше чипов и процессоров из США и на 212 процентов - из ЕС, чем годом ранее. За этот же период, Армения экспортировала 97 процентов той же продукции в Россию.