О нас

ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций

ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций Европейская комиссия наблюдает за Арменией участие в поставках санкционных товаров из ЕС в Россию и ведет соответствующие обсуждения с властями.
В регионе
20 апреля 2023 г. 15:42
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций

Европейский союз наблюдает неестественный рост торговых потоков в Армении и ведет соответствующие обсуждения с властями этой страны.

Об этом Report заявил пресс-секретарь Верховного комиссара ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Питер Стано.

"Мы внимательно отслеживаем торговые потоки санкционных товаров из ЕС в третьи страны и из третьих стран - в Россию. В контексте Армении, мы действительно наблюдали некоторые неестественные торговые потоки. Рассматриваем этот вопрос и находимся в диалоге с властями Армении", - сказал он.

П. Стано напомнил, что ЕС ввел ряд широкомасштабных санкций в отношении России из-за начала войны в Украине, нарушение Устава ООН и за военные преступления.

"ЕС призвал все страны присоединиться к этим санкциям, принять аналогичные национальные меры или, по крайней мере, не допускать какого-либо обхода этих санкций. В предыдущем пакете санкций ЕС ввел возможность налагать санкции также на физических или юридических лиц, позволяющих обходить санкции", - добавил он.

Напомним, что в одном из документов Бюро промышленности и безопасности США говорилось, что в 2022 году Армения импортировала на 515 процентов больше чипов и процессоров из США и на 212 процентов - из ЕС, чем годом ранее. За этот же период, Армения экспортировала 97 процентов той же продукции в Россию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ Ermənistanın Rusiyaya qarşı sanksiyalardan yan keçilməsində mümkün iştirakını müzakirə edir
Версия на английском языке EU discusses with Armenia its possible participation in circumventing Russian sanctions

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
14 апреля 2023 г. 15:35
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
14 апреля 2023 г. 14:02
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
13 апреля 2023 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi