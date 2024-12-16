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ЕС обсудит санкции против России и Грузии

ЕС обсудит санкции против России и Грузии Военная помощь Украине, ситуация в Сирии после окончания правления Башара Асада и возможные санкции против властей Грузии станут главными темами последнего в 2024 году заседания министров иностранных дел 27 стран Евросоюза в Брюсселе.
В регионе
16 декабря 2024 г. 06:42
ЕС обсудит санкции против России и Грузии

Военная помощь Украине, ситуация в Сирии после окончания правления Башара Асада и возможные санкции против властей Грузии станут главными темами последнего в 2024 году заседания министров иностранных дел 27 стран Евросоюза в Брюсселе.

Как передает Report, заседание пройдет под председательством новой главы дипломатии ЕС Кайи Каллас.

Война в Украине и оказание Киеву военной помощи остаются абсолютным приоритетом Евросоюза, сообщил накануне в Брюсселе журналистам представитель сообщества.

Именно это намерена продемонстрировать Каллас на заседании министров, сделав акцент на необходимости оказания военной помощи Украине. По словам европейского дипломата, глава украинского МИД Андрей Сибига дистанционно примет участие в заседании и проинформирует о ситуации на фронте и потребностях Киева.

Кроме того, министры утвердят 15-й пакет санкций против России из-за конфликта в Украине, а также новый черный список за "гибридные действия" Москвы. На прошлой неделе постоянные представители стран Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций, включающий меры против иностранных танкеров, перевозящих российскую нефть.

Портал EUobserver со ссылкой на проект документа 28 ноября сообщал, что в черный список будут включены 54 человека и 29 организаций. Кроме того, по данным портала, Евросоюз внесет в серый список (в отношении его фигурантов требуется дополнительный надзор) 34 компании и 47 судов.

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