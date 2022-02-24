ЕС обнародовал список россиян, попавших под санкции

Евросоюз опубликовал список россиян, попавших под санкции за признание Россией «ДНР» и «ЛНР», а также ввел санкции против ряда банков и ограничил операции с госдолгом.

Евросоюз опубликовал список россиян, попавших под санкции за признание Россией «ДНР» и «ЛНР», а также ввел санкции против ряда банков и ограничил операции с госдолгом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , санкции, которые главы МИД ЕС согласовали во вторник, введены против 351 депутата Госдумы, голосовавших за признание независимости республик, еще более двух десятков физлиц и организаций.

Под санкции, в частности, попали министр обороны Сергей Шойгу, официальный представитель МИД Мария Захарова, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

Кроме того, в список попали вице-спикер Госдумы Петр Толстой, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава администрации президента Антон Вайно.

Санкции вступили в силу с момента публикации документа.

Включение в санкционный список ЕС означает запрет въезда на территорию Евросоюза и замораживание активов на территории союза для физлиц, а также замораживание активов организаций. Европейским гражданам и организациям запрещено передавать средства фигурантам списка.

Сейчас в санкционном списке, согласно данным, значатся 555 физлиц и 52 организации.