О нас
Аудио новости

ЕС обнародовал список россиян, попавших под санкции

ЕС обнародовал список россиян, попавших под санкции Евросоюз опубликовал список россиян, попавших под санкции за признание Россией «ДНР» и «ЛНР», а также ввел санкции против ряда банков и ограничил операции с госдолгом.
В регионе
24 февраля 2022 г. 03:49
ЕС обнародовал список россиян, попавших под санкции

Евросоюз опубликовал список россиян, попавших под санкции за признание Россией «ДНР» и «ЛНР», а также ввел санкции против ряда банков и ограничил операции с госдолгом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, санкции, которые главы МИД ЕС согласовали во вторник, введены против 351 депутата Госдумы, голосовавших за признание независимости республик, еще более двух десятков физлиц и организаций.

Под санкции, в частности, попали министр обороны Сергей Шойгу, официальный представитель МИД Мария Захарова, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

Кроме того, в список попали вице-спикер Госдумы Петр Толстой, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава администрации президента Антон Вайно.

Санкции вступили в силу с момента публикации документа.

Включение в санкционный список ЕС означает запрет въезда на территорию Евросоюза и замораживание активов на территории союза для физлиц, а также замораживание активов организаций. Европейским гражданам и организациям запрещено передавать средства фигурантам списка.

Сейчас в санкционном списке, согласно данным, значатся 555 физлиц и 52 организации.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı “qara siyahı”ya düşən rusların siyahısını açıqlayıb

Экслюзивные новости

Назначен новый глава миссии МВФ по Азербайджану
Назначен новый глава миссии МВФ по Азербайджану
23 февраля 2022 г. 18:57
Глава организации Матери Сребреницы: Резня в Ходжалы является актом геноцида
Глава организации "Матери Сребреницы": Резня в Ходжалы является актом геноцида
23 февраля 2022 г. 14:10
Председатель Милли Меджлиса посетит Египет
Председатель Милли Меджлиса посетит Египет
23 февраля 2022 г. 13:42
Назначен новый директор Научно-исследовательского института медицинской реабилитации
ФотоНазначен новый директор Научно-исследовательского института медицинской реабилитации
23 февраля 2022 г. 10:34
И.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
ФотоИ.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
22 февраля 2022 г. 10:08
В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку
В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку
21 февраля 2022 г. 12:12
Первый газ с Абшерона будет получен в 2023 году
Первый газ с "Абшерона" будет получен в 2023 году
18 февраля 2022 г. 13:23
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
18 февраля 2022 г. 11:49
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi