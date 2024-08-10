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ЕС не заставит Венгрию перестать выдавать двухлетние визы россиянам

ЕС не заставит Венгрию перестать выдавать двухлетние визы россиянам Евросоюз вряд ли сможет оказать на Венгрию давление, чтобы она перестала выдавать "Национальные карты" (фактически - двухлетние визы) гражданам России и Беларуси.
В регионе
10 августа 2024 г. 12:18
ЕС не заставит Венгрию перестать выдавать двухлетние визы россиянам

Евросоюз вряд ли сможет оказать на Венгрию давление, чтобы она перестала выдавать "Национальные карты" (фактически - двухлетние визы) гражданам России и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил журнал The Spectator.

"Пока Венгрия на ротационной основе до окончания года председательствует в Евросоюзе, любое карательное действие [официального Брюсселя] против Будапешта осложнено", - отмечают обозреватели издания. Это хороший пример того, как бюрократия ЕС "обращается сама против себя", поскольку возможностей реально повлиять на Венгрию в вопросах визовой политики ни у Европарламента, ни у Еврокомиссии нет.

По мнению журнала, премьер-министр страны Виктор Орбан "выбрал лучшее время для продвижения своей повестки".

Ранее несколько европейских СМИ, включая Financial Times, сообщили, что Венгрия приняла решение ослабить требования по порядку получения долгосрочных виз, в том числе для граждан РФ и Беларуси. 30 июля в ЕК уже запросили разъяснения у Венгрии по поводу этого шага. 1 августа с требованием ограничить участие Венгрии в Шенгене выступил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. ЕК до 19 августа ожидает ответа Венгрии на официальный запрос об условиях предоставления долгосрочных виз гражданам указанных стран.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Aİ Macarıstanı rusiyalılara viza verməkdən imtinaya məcbur etməyəcək

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