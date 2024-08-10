ЕС не заставит Венгрию перестать выдавать двухлетние визы россиянам

Евросоюз вряд ли сможет оказать на Венгрию давление, чтобы она перестала выдавать "Национальные карты" (фактически - двухлетние визы) гражданам России и Беларуси.

Евросоюз вряд ли сможет оказать на Венгрию давление, чтобы она перестала выдавать "Национальные карты" (фактически - двухлетние визы) гражданам России и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил журнал The Spectator.

"Пока Венгрия на ротационной основе до окончания года председательствует в Евросоюзе, любое карательное действие [официального Брюсселя] против Будапешта осложнено", - отмечают обозреватели издания. Это хороший пример того, как бюрократия ЕС "обращается сама против себя", поскольку возможностей реально повлиять на Венгрию в вопросах визовой политики ни у Европарламента, ни у Еврокомиссии нет.

По мнению журнала, премьер-министр страны Виктор Орбан "выбрал лучшее время для продвижения своей повестки".

Ранее несколько европейских СМИ, включая Financial Times, сообщили, что Венгрия приняла решение ослабить требования по порядку получения долгосрочных виз, в том числе для граждан РФ и Беларуси. 30 июля в ЕК уже запросили разъяснения у Венгрии по поводу этого шага. 1 августа с требованием ограничить участие Венгрии в Шенгене выступил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. ЕК до 19 августа ожидает ответа Венгрии на официальный запрос об условиях предоставления долгосрочных виз гражданам указанных стран.